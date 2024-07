नई दिल्ली : भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं। भारतीय दल, जिसमें 117 एथलीट शामिल हैं, पेरिस में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ पदक जीतने पर नजर लगाए होंगे, जो 26 जुलाई से शुरू होगा।

ग्रीष्मकालीन खेलों से पहले, टी20 विश्व कप चैंपियन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एथलीटों के लिए एक वीडियो संदेश साझा किया और इसे कैप्शन दिया- पेरिस में तिरंगा ऊंचा लहराए। हमारे भारतीय ओलंपिक एथलीटों को पेरिस 2024 के लिए शुभकामनाएं।

May the tricolor fly high at Paris

Wishing our Indian Olympic athletes all the best for Paris 2024. 🇮🇳#RP17 pic.twitter.com/aeqsFu0r4w