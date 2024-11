नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हेनरिक क्लासेन ने स्वीकार किया कि वह भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के शॉट्स को कभी भी आजमाने में झिझकेंगे। क्लासेन ने एक वीडियो में अपनी पसंद-नपसंद पर बात की है। क्लासेन से जब उनकी बल्लेबाजी शैली को एक शब्द में बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने सरलता से जवाब दिया- विस्फोटक। जब उसने गोट टी20 खिलाड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा... शायद सूर्यकुमार यादव।



अपने हार्ड-हिटिंग दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले, क्लासेन ने साझा किया कि उनका पसंदीदा शॉट "पिक-अप पुल शॉट" है और उन्होंने जसप्रित बुमरा को "टी 20 में हिट करने के लिए सबसे कठिन गेंदबाज" बताया। जब उनसे एक शॉट चुनने के लिए कहा गया जिसे वह किसी अतीत या वर्तमान बल्लेबाज से उधार लेना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया- यह एबी डिविलियर्स और सूर्यकुमार यादव के स्कूप का संयोजन होगा। उन दोनों के पास सीधी गेंदों को फाइन लेग पर हिट करने की यह अभूतपूर्व तकनीक है।

