स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने IPL 2026 से पहले टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि सूर्यकुमार अपनी व्यक्तिगत फॉर्म को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं, बल्कि टीम के लिए योगदान देना उनके लिए सबसे अहम है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 मैचों में 242 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। टूर्नामेंट के पहले मैच में USA के खिलाफ उन्होंने 49 गेंदों में नाबाद 84 रन की पारी खेली, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इस दौरान उनकी कप्तानी भी चर्चा में रही और टीम को रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

क्या सुधारना चाहते हैं सूर्यकुमार?

हेड कोच महेला जयवर्धने के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव अपने खेल में कंसिस्टेंसी (निरंतरता) लाना चाहते हैं। जयवर्धने ने कहा कि सूर्यकुमार एक क्लास प्लेयर हैं और जब भी टीम को जरूरत होती है, वह प्रदर्शन करते हैं। हालांकि, वह खुद अपने प्रदर्शन को और ज्यादा लगातार बनाना चाहते हैं, ताकि हर मैच में टीम को मजबूत शुरुआत मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान कई कठिन फैसले लेने पड़े, लेकिन सूर्यकुमार ने कप्तान के तौर पर टीम को बेहतरीन तरीके से संभाला।

IPL 2026 में अगली चुनौती

अब सूर्यकुमार यादव की नजर आईपीएल 2026 पर है, जो 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। टीम एक बार फिर अपने छठे खिताब की तलाश में उतरेगी।

मुंबई इंडियंस का शुरुआती शेड्यूल

मुंबई इंडियंस के शुरुआती मुकाबले इस प्रकार हैं:

29 मार्च: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (वानखेड़े स्टेडियम)

4 अप्रैल: बनाम दिल्ली कैपिटल्स (अरुण जेटली स्टेडियम)

7 अप्रैल: बनाम राजस्थान रॉयल्स (बरसापारा स्टेडियम)

12 अप्रैल: बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (वानखेड़े स्टेडियम)