खेल डैस्क : टीम इंडिया की टी20 विश्व कप 2024 खिताबी जीत में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का बड़ा योगदान रहा। बुमराह ने टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। टूर्नामेंट में अपने बकमाल यॉर्कर के लिए चर्चा बटोरने वाले बुमराह के लीजेंड बनने की कहानी बताने के लिए उनकी पड़ोसन सामने आई है। दीपल त्रिवेदी जोकि पेश से पत्रकार हैं, ने बताया कि कैसे जन्म के वक्त बुमराह बहुत कमजोर हुआ करते थे और कैसे उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां ने उसे पाला। दीपक ने सेशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बुमराह के बचपन और शर्मीले बच्चे से महान तेज गेंदबाज बनने का सफर शेयर किया है।



उन्होंने बताया कि कैसे वह बुमराह के परिवार और खासकर उनकी मां के करीब थीं।वह पहली बार था जब मैंने किसी नवजात शिशु को छुआ था। मुझे बस इतना याद है कि बच्चा दुबला-पतला था। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन वास्तव में वह मुस्कुरा नहीं पाया। नर्स ने कहा कि वह एक लड़का है। वह पतला और कमजोर था। और डॉक्टर ने जल्द ही कार्यभार संभाल लिया। दीपक ने लिखा- मेरी दोस्त के पति (बुमराह के पिता) का जल्द ही निधन हो गया। उसकी जिंदगी बदल गई थी। हम निराश थे। उस पूरे महीने मैंने बच्चों को संभाला। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह प्लास्टिक गेंद से खेलने में मशगूल रहता था। मैं कभी-कभी उसके बिस्कुट खा लेती थी, क्योंकि बच्चों की देखभाल करते समय मुझे भूख लग जाती थी। हम एक साथ भूखे रहे, हमने खूब संघर्ष किया।

My cricket knowledge is Zero. I know Virat Kohli as Anushka's husband. He is so pleasant and I like when he tries to dance.

But this (long) post is about my hero. One day in December 1993, when my salary was less than Rs 800 a month, my best friend and next door neighbour… pic.twitter.com/uvWQmmAwwN