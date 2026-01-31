नोएडा : प्रो रेसलिंग लीग 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा थंडर्स ने शानदार जुझारू प्रदर्शन करते हुए पंजाब रॉयल्स को 5-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में हरियाणा ने शुरुआती दबाव झेलने के बाद दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की और मुकाबले की दिशा अपने पक्ष में मोड़ दी।

लीग चरण में चार जीत और आठ अंकों के साथ शीर्ष पर रहने वाली हरियाणा टीम ने एक बार फिर अपनी निरंतरता साबित की, जबकि चौथे स्थान पर रही पंजाब रॉयल्स ने नौ बाउट्स तक कड़ी चुनौती दी।

परविंदर बने इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच

हरियाणा की वापसी में अहम भूमिका निभाने वाले परविंदर को उनकी शानदार जीत के लिए इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी जीत ने पंजाब की मजबूत लय को तोड़ दिया और टीम को मुकाबले में वापस ला दिया।

वहीं 76 किग्रा महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रिया मलिक को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा 62 किग्रा महिला वर्ग में निर्णायक जीत दर्ज करने वाली इरीना कोलियादेंको को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

मुकाबले की शुरुआत में पंजाब ने बनाई बढ़त

57 किग्रा पुरुष वर्ग में पंजाब ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया। चिराग छिक्कारा ने रोहित के खिलाफ बेहतरीन टेकडाउन लगाते हुए 2-1 से करीबी जीत दर्ज की।

इसके बाद हेवीवेट वर्ग में पंजाब के कप्तान दिनेश धनखड़ ने अनिरुद्ध गुलिया को 8-6 से हराकर टीम की बढ़त बरकरार रखी।76 किग्रा महिला वर्ग में प्रिया मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काजल धोचक को मात्र 99 सेकंड में फॉल से हराकर पंजाब की बढ़त को मजबूत किया।

हरियाणा की जबरदस्त वापसी

86 किग्रा पुरुष वर्ग में अशिरोव अशराफ ने संदीप मान को 5-1 से हराकर हरियाणा की वापसी की शुरुआत की।

इसके बाद 62 किग्रा महिला वर्ग में पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता इरीना कोलियादेंको ने एना गोडिनेज को फॉल से हराकर मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया।

नेहा सांगवान और तुलगा ने दिलाई निर्णायक जीत

57 किग्रा महिला वर्ग में नेहा सांगवान ने राजनिता जांगड़ा को 9-2 से हराकर हरियाणा को बढ़त दिलाई। इसके बाद 65 किग्रा पुरुष वर्ग में विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता तुमुर ओचिर तुलगा ने अनुज कुमार को 2-1 से हराकर हरियाणा की जीत पक्की कर दी।

अंतिम 53 किग्रा महिला मुकाबला पंजाब के पक्ष में फॉरफिट से समाप्त हुआ, लेकिन कुल स्कोर 5-4 रहने के कारण हरियाणा ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।