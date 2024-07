वडोदरा (गुजरात) : टी20 विश्व कप जीत के बाद भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का सोमवार को उनके गृह शहर वडोदरा में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने टी20 विश्व कप में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए एक रोड शो में भी भाग लिया। टी20 विश्व कप में, पंड्या ने 6 पारियों में 48.00 की औसत और 151.57 की स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और 50* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। उन्होंने 8 मैचों में 17.36 की औसत और 7.64 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट भी लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/20 का रहा।

रोड शो के दौरान वडोदरा में हार्दिक का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए कई प्रशंसक सड़क पर जमा हो गए। रोड शो में हार्दिक के भाई क्रुणाल पंड्या भी मौजूद थे।

A HERO'S WELCOME FOR HARDIK PANDYA IN VADODARA. 😍🏆 pic.twitter.com/LFY0g1ZgOX