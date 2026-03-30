स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर Hardik Pandya एक बार फिर IPL 2026 से पहले चर्चा में आ गए हैं। इस बार वजह उनका क्रिकेट नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma को 1.7 करोड़ रुपये की लग्जरी कार गिफ्ट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मर्सिडीज बेंज वी-क्लास किया गिफ्ट

हार्दिक पांड्या ने महिएका शर्मा को Mercedes-Benz V-Class लग्जरी वैन गिफ्ट की है, जिसकी कीमत करीब 1.7 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह वैन स्पीड के लिए नहीं बल्कि लग्जरी और कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम और काफी स्पेस मिलता है, जो इसे बेहद खास बनाता है।

पहले एक्स वाइफ को गिफ्ट की थी महंगी SUV

रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ समय पहले पांड्या ने अपनी एक्स वाइफ Natasa Stankovic और अपने बेटे को 3–4 करोड़ रुपये की लग्जरी SUV गिफ्ट की थी। अब गर्लफ्रेंड को दी गई 1.7 करोड़ की कार के बाद सोशल मीडिया पर पांड्या की पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

बदलती इमेज और लाइफस्टाइल

हार्दिक पांड्या के पास पहले से Ferrari और Lamborghini जैसी कई सुपरकार हैं, लेकिन इस बार उन्होंने स्पीड की बजाय कम्फर्ट वाली लग्जरी वैन चुनी है। इसे उनकी बदलती लाइफस्टाइल और इमेज से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जहां अब वह लग्जरी और कम्फर्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

IPL 2026 से पहले बढ़ी चर्चा

IPL 2026 शुरू होने से पहले हार्दिक पांड्या लगातार खबरों में बने हुए हैं। एक तरफ वह मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन वह मैदान पर कैसा प्रदर्शन करते हैं।

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

लग्जरी वैन की डिलीवरी का वीडियो एक कार डीलर द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। फैंस इस पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं और पांड्या एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गए हैं।