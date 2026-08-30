सेंट लुईस, अमेरिका। (निकलेश जैन) ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स 2026 के सेमीफाइनल में आर. प्रज्ञानन्दा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में जगह बना ली। दो दिनों के क्लासिकल मुकाबलों के बाद प्रज्ञानन्दा के पास छह अंकों की बढ़त थी और इसके बाद रैपिड चरण में उन्होंने लगातार दो जीत दर्ज कर मुकाबला पूरी तरह अपने नाम कर लिया।

पहले दिन दोनों खिलाड़ियों के बीच खेले गए क्लासिकल मुकाबले में प्रज्ञानन्दा और कीमर ने ड्रॉ खेला था। हालांकि मुकाबला काफी रोमांचक रहा और दोनों खिलाड़ियों को जीत के मौके मिले। इसके बाद दूसरे दिन प्रज्ञानन्दा ने सफेद मोहरों से शानदार खेल दिखाते हुए बाजी अपने नाम की और मैच में 9-3 की मजबूत बढ़त बना ली।

पहले दिन बराबरी, लेकिन दूसरे दिन प्रज्ञानन्दा का पलटवार

दूसरे क्लासिकल मुकाबले में प्रज्ञानन्दा ने बेहद कम खेली जाने वाली बिशप ओपनिंग का चुनाव किया। शुरुआत से ही भारतीय ग्रैंडमास्टर ने मुकाबले को सामान्य ओपनिंग की बजाय जटिल दिशा में ले जाने की कोशिश की।

मध्य खेल में दोनों खिलाड़ी भारी समय दबाव में पहुंच गए। 32वीं चाल के बाद प्रज्ञानन्दा के पास सिर्फ 39 सेकंड, जबकि कीमर के पास करीब एक मिनट का समय बचा था।

इस बेहद तनावपूर्ण स्थिति में कीमर बेहतर स्थिति में नजर आ रहे थे, लेकिन समय के दबाव में उनसे निर्णायक गलती हुई। घोड़े की गलत चाल के बाद प्रज्ञानन्दा ने तुरंत स्थिति का फायदा उठाया और अपने हाथी का बलिदान देकर खेल को अपने पक्ष में मोड़ दिया। इसके बाद भारतीय ग्रैंडमास्टर ने सटीक खेल दिखाते हुए 55 चालों में जीत दर्ज की।

इस जीत के साथ प्रज्ञानन्दा ने क्लासिकल चरण के बाद 9-3 की बढ़त हासिल कर ली और फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया।

रैपिड में किया मैच खत्म

छह अंकों की बढ़त के साथ प्रज्ञानन्दा रैपिड चरण में उतरे और यहां उन्होंने कीमर को कोई मौका नहीं दिया। दोनों रैपिड बाजियां जीतकर भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबला 13-3 की स्थिति में पहुंचा दिया।

इसके बाद चार ब्लिट्ज बाजियां भी खेली गईं, हालांकि प्रज्ञानन्दा के पहले ही सेमीफाइनल जीत लेने के बावजूद मुकाबला जारी रहा। कीमर ने अंत में लगातार तीन ब्लिट्ज बाजियां जीतकर स्कोर को कुछ हद तक सम्मानजनक बनाया, लेकिन अंतिम परिणाम प्रज्ञानन्दा के पक्ष में 19-9 रहा।

लाइव रैंकिंग में भी नंबर-1 बने प्रज्ञानन्दा

कीमर के खिलाफ इस शानदार प्रदर्शन का असर प्रज्ञानन्दा की रेटिंग पर भी पड़ा। वह 2765 लाइव रेटिंग अंकों के साथ दुनिया की लाइव रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गए और एक बार फिर भारत के नंबर-1 खिलाड़ी बन गए।

अब प्रज्ञानन्दा के सामने फाइनल में अमेरिका के फैबियानो करूआना की चुनौती थी। करूआना ने दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ली सो को 18-12 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

इस तरह ग्रैंड चेस टूर 2026 के खिताबी मुकाबले में एक तरफ युवा भारतीय सितारा प्रज्ञानन्दा थे, तो दूसरी ओर अनुभवी और मौजूदा चैंपियन फैबियानो करूआना।