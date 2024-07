नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। नितिन गडकरी के कार्यालय ने बुधवार को एक्स पर केंद्रीय मंत्री के साथ गंभीर का एक वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में कहा गया, "पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व सांसद श्री @गौतम गंभीर जी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री @नितिन_गडकारी जी से मुलाकात की।

गंभीर को भारत के मुख्य कोच की भूमिका के लिए सबसे आगे देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने टी20 विश्व कप के बाद इस भूमिका में बने नहीं रहने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) नए मुख्य कोच के चयन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में है।

📍 𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊



Former Indian Cricketer and Ex-MP Shri @GautamGambhir Ji called on Union Minister Shri @nitin_gadkari Ji in Delhi today. pic.twitter.com/IqYYKTZa3K