लंदन : भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद क्रिकेट जगत एक युग के अंत को स्वीकार कर रहा है। इस मौके पर न केवल खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और प्रशंसकों, बल्कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक हस्तियों ने भी कोहली के योगदान को सराहा है। इनमें से एक प्रमुख नाम है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोहली के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

सुनक ने लिखा- यह दुखद है कि हम इस गर्मी में @imVkohli को आखिरी बार मैदान पर नहीं देख पाएंगे। वह खेल के दिग्गज रहे हैं: एक शानदार बल्लेबाज, एक कुशल कप्तान और एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धी, जिन्होंने हमेशा टेस्ट क्रिकेट के असली मूल्य को समझा।

Sad we won't get to see @imVkohli one last time this summer.



He has been a legend of the game: a superb batsman, an astute captain and a formidable competitor who always understood the true value of Test cricket.