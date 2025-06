स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए शुक्रवार 6 जून को इंग्लैंड रवाना हो गई। जब टीम एयरपोर्ट पर पहुंची तो एक फैन ने ऋषभ पंत से रोहित शर्मा के बारे में पूछा जिस पर विकेटकीपर बल्लेबाजी ने उन्हें बताया कि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान इस समय कहां पर हैं।

भारत अपने इंग्लैंड दौरे के दौरान पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा जो 2025-27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है। भारतीय टीम की अगुवाही शुभमन गिल को सौंपी गई है जबकि ऋषभ पंत को उप-कप्तान बनाया गया है। मैच लीड्स के हेडिंग्ले, बर्मिंघम के एजबेस्टन, लंदन के लॉर्ड्स और द ओवल और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जाएंगे।

एयरपोर्ट पर पंत से फैन ने पूछा रोहित शर्मा कहां हैं। पंत ने कहा, 'रोहित भाई गार्डन में घूम रहे हैं, उनके गार्डन की याद तो आएगी।' पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट में रोहित का एक कमेंट खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने फील्डिंग के दौरान टीम के प्लेयर्स को कहा था कि कोई गार्डन में नहीं घूमेगा।

