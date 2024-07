एजबेस्टन : इंग्लैंड के जो रूट 12,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने शनिवार को एजबेस्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। दाएं हाथ के बल्लेबाज, जिन्हें अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, इतिहास में इस मुकाम तक पहुंचने वाले केवल 7वें खिलाड़ी हैं और एलिस्टर कुक के बाद केवल दूसरे अंग्रेजी खिलाड़ी हैं, जो इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने ब्रायन लारा (11,953) के टेस्ट रनों को भी पीछे छोड़ दिया और टेस्ट इतिहास में सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।



रूट ने मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 12,000 रन का आंकड़ा पार किया। खेल के पहले सत्र में टीम के 54/5 पर सिमटने के बाद उन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर इंग्लैंड को बचाया। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने 2012 में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और तब से उन्होंने 50.25 की शानदार औसत से 143 मैच खेले हैं, जिसमें 32 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं।

वह इस समय सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सक्रिय टेस्ट बल्लेबाज भी हैं और पूर्व कप्तान कुक के बाद सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर बनने का लक्ष्य रखेंगे, जिन्होंने 12,472 रनों के साथ अपने गौरवशाली करियर का अंत किया था।

