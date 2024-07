खेल डैस्क : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट खेलने के लिए उतर चुके हैं। एंडरसन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि विंडीज के खिलाफ जुलाई शुरू में होने वाला पहला टेस्ट उनके करियर का अहम टेस्ट होगा। इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इस टेस्ट को एंडरसन के लिए खास बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। लॉर्ड्स के मैदान पर मुकाबले की शुरूआत एंडरसन के परिवार की ओर से रिंग बजवाकर की गई। इस दौरान एंडरसन की पत्नी और बेटी उत्साहित दिखीं। देखें वीडियो-

James Anderson leads out England ahead of his final Test match for England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🙌 pic.twitter.com/TOtTQnpb9l

इंग्लैंड क्रिकेट ने भी वीडियो शेयर कर दिया ट्रिब्यूट

One last time 🥲



Are we ready for this?#ENGvWI | #TheGreatest pic.twitter.com/yMdYOTmc2D