नई दिल्ली : भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की स्टार बल्लेबाजी जोड़ी को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप खिताब जीत के साथ अपने टी20ई करियर को उच्च स्तर पर समाप्त करने के लिए बधाई दी। विश्व कप 2024 में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से दो-दो हाथ किए। भारत ने फाइनल जीता और 11 साल लंबे आईसीसी ट्रॉफी सूखे को खत्म कर दिया। दोनों ने ट्रॉफी जीतने के बाद छोटे प्रारूप से संन्यास की भी घोषणा की।

बहरहाल, एक्स पर शमी ने लिखा कि कैप्टन रोहित, आपकी अविश्वसनीय यात्रा और नेतृत्व ने टी20 क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आपकी कप्तानी में, हमने टी20 विश्व कप 2024 की जीत सहित महान ऊंचाइयां हासिल कीं। मैदान पर आपका कौशल, समर्पण और शांत उपस्थिति बहुत याद आएगी।" शमी ने रोहित के बारे में कहा, आपके नेतृत्व में खेलना सम्मान की बात है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

End of an era. Virat bhai, you have taken T20 cricket to new heights with your passion, dedication, and exceptional skills. Your leadership and sportsmanship will always be remembered. It’s been an honor to play alongside you. Best wishes for your future endeavors. 🙏🏏🇮🇳… pic.twitter.com/Hemry5ijUQ