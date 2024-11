खेल डैस्क : अल अमीरात में इंडिया ए टीम को मुंह की खानी पड़ी है। इमर्जिंग एशिया कप के ग्रुप स्टेज के तीनों मुकाबलों में जीत हासिल करने वाली इंडिया ए टीम जब अफगानिस्तान के सामने आई तो उन्हें 20 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इससे पहले अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई की। ओपनर्स जुबैद अकबरी और सेदिकुल्लाह अटल ने पहले विकेट के लिए 14.1 ओवर में ही 137 रन ठोक दिए। अकबरी ने 64 तो अटल ने 83 रन बनाए। करीम जन्नत ने भी 20 गेंदों पर 41 रन का योगदान दिया और स्कोर 206 तक पहुंचा दिया। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 186 रन ही बना सकी। इंडिया ए की ओर से रमनदीप सिंह ने 64 रन बनाए लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए।

अफगानिस्तान ए : 206-4 (20 ओवर)

अफगानिस्तान ने ओपनर्स जुबैद अकबरी और सेदिकुल्लाह अटल की बदौलत मजबूत शुरूआत की। अकबरी और अटल ने अंशुल कंबोज, आकिब खान और रासिख सलाम की शुरूआती ओवरों में ही खूब रन बटोरे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 14 ओवर में ही 137 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। अकबरी 41 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 64 रन बनाकर आऊट हुए। इसके बाद अटल ने करीम जन्नत के साथ मिलकर स्कोर 181 तक पहुंचाया। यहां अटल 52 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 83 रन बनाकर आऊट हो गए। करीम ने 20 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। कप्तान रसूली जब पहली गेंद पर बोल्ड हो गए तो मोहम्मद इशाक ने 12 रन बनाकर स्कोर 206 तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाज रसिख सलाम ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए।

