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विशाखापत्तनम : ध्रुव श्योराण ने पहले दौर में चार अंडर 67 के स्कोर के साथ मंगलवार को यहां एक करोड़ रुपये इनामी आंध्र ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में बढ़त बना ली। ध्रुव ने एस चिकारंगप्पा और खलिन जोशी की बेंगलुरु की जोड़ी पर एक शॉट की बढ़त बना रखी है। 

चिकारंगप्पा और जोशी तीन अंडर 68 के स्कोर से संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। ध्रुव अभी पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में 11वें स्थान पर हैं। मौजूदा सत्र में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संयुक्त छठा स्थान हैं जो उन्होंने पिछले महीने अहमदाबाद में इंडोरामा वेंचर्स ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में शामिल किया था। अंगद चीमा 69 के स्कोर से संयुक्त चौथे जबकि सप्तक तलवार एक अंडर 70 के स्कोर से संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं। 