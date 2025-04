खेल डैस्क : चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटलस के खिलाफ मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के लिए खास हो गया। काफी देर बाद धोनी के परिवार वाले उक्त मुकाबला देखने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे। धोनी के परिवार की स्टेडियम में मौजूदगी देखते ही सोशल मीडिया पर अजब चर्चा छिड़ गई। यह चर्चा धोनी की रिटायरमेंट को लेकर चल रही थी। धोनी जोकि 43 साल के हैं, ने भले ही बीते दिनों रिटायरमेंट की खबरों का खंडन किया था लेकिन उन्होंने ईशारा किया था कि वह टीम के साथ (संभवत: मेंटोर) जुड़े रहेंगे। ऐसे में इस विशेष मुकाबले में धोनी के मां बाप को देखकर दर्शकों ने अनुमान लगाया कि धोनी रिटायरमेंट की और बढ़ चले हैं।



धोनी की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी मौजूद थीं, हालांकि वे अक्सर चेन्नई में आईपीएल मैच देखने जाती हैं। मैच से पहले ऐसी चर्चा थी कि अगर नियमित कप्तान रुतुराज गायकवाड़ चोट से उबरने में विफल रहे तो धोनी चेन्नई की टीम की कमान संभालेंगे। गायकवाड़ को पिछले रविवार को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी के दौरान यह चोट लगी थी। गायकवाड़ के टॉस के लिए आने से हालांकि धोनी को कप्तानी और उनके प्रशंसकों को पुरानी यादें ताजा करने का मौका नहीं मिला। आईपीएल में 43 वर्षीय धोनी के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका नौवें नंबर पर उतरना खेल प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगा।

MS Dhoni's parents are Watching the match, for the first time ever I have seen them I'm limelight 🫡



Bro I can't digest Retirement trauma of Dhoni if it happens 🥲#CSKvDC pic.twitter.com/TB7Q9pav7X