स्पोर्ट्स डेस्क : रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में लखनऊ के Ekana Cricket Stadium में कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने अपने फर्स्ट-क्लास करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

दूसरे दिन की शुरुआत से दोहरे शतक तक

पडिक्कल ने दिन की शुरुआत 148 रन से की। कर्नाटक का स्कोर 355/2 था और केएल राहुल पहले ही शतक जमा चुके थे। पडिक्कल ने 245 गेंदों में 150 रन पूरे किए और फिर 288 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।

अहम साझेदारी

करुण नायर के साथ तीसरे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी ने टीम को और मजबूती दी। नायर ने 105 गेंदों में 60 रन बनाए। हालांकि 118वें ओवर में लक्ष्य रायचंदानी ने पडिक्कल को आउट कर इस बड़ी पारी का अंत किया। उन्होंने 330 गेंदों में 232 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उस समय कर्नाटक का स्कोर 484/4 था।

टीम इंडिया को संदेश

25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने चयनकर्ताओं को मजबूत संदेश दिया है। उनका पिछला सर्वोच्च स्कोर 193 था। उन्होंने अब तक सिर्फ दो टेस्ट खेले हैं और 90 रन बनाए हैं। पिछली बार नवंबर 2024 में उन्होंने टेस्ट खेला था। शानदार फॉर्म में चल रहे पडिक्कल अब भारतीय टेस्ट टीम में स्थायी जगह बनाने की कोशिश में हैं।

वापसी की उम्मीद

इस साल उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली थी, लेकिन प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। अब यह दोहरा शतक टीम मैनेजमेंट के लिए साफ संकेत है कि वह लंबे फॉर्मेट में बड़ा रोल निभाने को तैयार हैं।