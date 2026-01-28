नोएडा: प्रो रेसलिंग लीग (PWL) 2026 के मैच नंबर 13 में दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स को 6-3 से शिकस्त दी। यह मुकाबला नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया। इस जीत के साथ दिल्ली ने सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को बनाए रखा।

छह पहलवानों की जीत से मिली सफलता

दिल्ली की जीत में तुरान बायरामोव, अंजली, अनास्तासिया अल्पयेवा, कार्ला गोदिने़ज़ गोंज़ालेज़, कप्तान सुजीत कलकल और रौनक ने अहम भूमिका निभाई। इन जीतों की बदौलत दिल्ली को मैच के दो अंक मिले। चार मैचों में चार अंकों के साथ दिल्ली अब अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है।

मुंबई की कोशिश नाकाफी

टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स की ओर से ज्योति सिहाग, मुकुल दहिया और अंतिम बाउट में फॉरफिट से मिली जीत टीम को मुकाबले में वापस नहीं ला सकी। मुंबई की टीम बिना किसी टीम जीत के साथ अपना PWL 2026 अभियान समाप्त कर बैठी।

प्लेयर ऑफ द मैच और फाइटर ऑफ द मैच

दिल्ली की अनास्तासिया अल्पयेवा को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, मुंबई की ज्योति सिहाग को शानदार वापसी के लिए फाइटर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाज़ा गया।

शुरुआती बाउट्स में दिल्ली का दबदबा

74 किग्रा पुरुष वर्ग में तुरान बायरामोव ने दीपक के खिलाफ कड़े और रणनीतिक मुकाबले में जीत दर्ज कर दिल्ली को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद 62 किग्रा महिला वर्ग में अंजली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए ओल्हा पादोशिक को 19-10 से हराया, जिसमें पावर मिनट के दौरान लगाए गए दो चार अंकों के थ्रो निर्णायक साबित हुए।

अनास्तासिया और कार्ला ने बढ़ाई बढ़त

76 किग्रा महिला वर्ग में अनास्तासिया अल्पयेवा ने ज्योति बेरवाल के खिलाफ तेज और प्रभावशाली जीत दर्ज की। शुरुआती एक्टिविटी पॉइंट गंवाने के बाद उन्होंने टेकडाउन, एक्सपोज़र और अंत में फॉल के जरिए मुकाबला खत्म कर दिल्ली को 3-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 57 किग्रा महिला वर्ग में कार्ला गोदिने़ज़ गोंज़ालेज़ ने पुष्पा पर पूरा नियंत्रण रखते हुए 9-1 से मुकाबला अपने नाम किया।

कप्तान कलकल और रौनक ने दिलाई निर्णायक बढ़त

65 किग्रा पुरुष वर्ग में दिल्ली के कप्तान सुजीत कलकल ने अली रहीमज़ादे के खिलाफ 9-2 से आत्मविश्वास भरी जीत हासिल कर स्कोर 5-0 कर दिया। 125 किग्रा हेवीवेट पुरुष वर्ग में रौनक ने राजत रुहाल को 3-2 से हराकर दिल्ली के लिए मुकाबला पूरी तरह सील कर दिया।

मुंबई की आंशिक वापसी

मुंबई की ओर से 53 किग्रा महिला वर्ग में ज्योति सिहाग ने सारिका के खिलाफ 12-9 से जीत दर्ज की। इसके बाद 86 किग्रा पुरुष वर्ग में मुकुल दहिया ने वफाईपुर हादी बख्तियार को 8-5 से हराकर स्कोर 5-2 किया। अंतिम बाउट मुंबई को फॉरफिट से मिली, लेकिन तब तक नतीजा तय हो चुका था।

सेमीफाइनल की रेस में दिल्ली मजबूत

इस जीत के साथ दिल्ली दंगल वॉरियर्स एक मैच शेष रहते हुए सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है, जबकि टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स बिना खाता खोले PWL 2026 से बाहर हो गई।