खेल डैस्क : दक्षिण अफ्रीका की ट्वंटी 20 क्रिकैट लीग SA20 इस बार एमआई केपटाऊन जीतने में सफल रही। यह सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बल्लेबाज डेविड बेडिंघम के लिए दूसरी बुरी खबर थी। उनकी पहली बुरी खबर यह थी कि उन्होंने SA20 फाइनल के लिए अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी। शादी पोस्टपोन करने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी टीम फाइनल मुकाबला जीत नहीं पाई। यह सनराइजर्स ईस्टर्न केप लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी। इस दौरान डेविड का जलवा रहा। लेकिन फाइनल मुकाबले में वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों पर केवल 5 रन ही बनाए।

