खेल डैस्क : चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) मैच के दौरान तब एक रोमांचक क्षण में देखने को मिला जब हैदराबाद के कामिंडू मेंडिस ने चेन्नई के डेब्यूटेंट डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के लिए एक शानदार कैच पकड़ा, जिसे सोशल मीडिया पर "कैच ऑफ द टूर्नामेंट" की संज्ञा मिली। मेंडिस के इस शानदार फील्डिंग प्रयास से ब्रेविस की पारी 42 रनों पर खत्म् हो गई। उनके इस कैच ने प्रशंसकों और कमेंटेटरों में उत्साह जगा दिया।

