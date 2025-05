कोलकाता : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज कप्तान एमएस धोनी ने IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मिली सीजन की तीसरी जीत के बाद अपनी रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की। धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने कुछ जीत हासिल की हैं? यह सिर्फ तीसरी जीत है। जीत के पक्ष में होना अच्छा है, लेकिन कई चीजें हमारे पक्ष में नहीं गईं। धोनी ने जोर देकर कहा कि व्यावहारिक रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें यह पहचानना होगा कि क्या गलत हुआ। हमारे पास 25 खिलाड़ी हैं और मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं कि अगले साल के लिए कौन सा बल्लेबाज कहां फिट हो सकता है और कौन सा गेंदबाज किन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

धोनी ने बल्लेबाजों को सलाह दी कि रन न बनने पर भी आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी क्षमता के शॉट्स खेलें। धोनी ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि ये खिलाड़ी अब हमारे स्क्वॉड का हिस्सा हैं। आप उन्हें नेट्स या प्रैक्टिस मैचों में देख सकते हैं। उन्हें मौका देना जरूरी है ताकि उनकी मानसिक मजबूती और गेम अवेयरनेस का पता चले। तकनीक से ज्यादा जरूरी है कि वे गेंदबाज की रणनीति को समझें और उनकी ब्लफ बॉल को पढ़ सकें।

