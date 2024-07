खेल डैस्क : इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ बीती मार्च में अपना आखिरी टेस्ट खेला था। चार महीने बाद क्रिकेट मैदान पर लौटे एंडरसन ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है। काऊंटी चैम्पियनशिप में उतरे एंडरसन ने मंगलवार को साउथपोर्ट में नॉटिंघमशायर के खिलाफ में लंकाशायर के लिए खेलते हुए महज 10 ओवर में ही 6 विकेट चटका लिए। इससे पहले लंकाशायर की टीम ने कीटर जीनिंग के 260 गेंदों पर 183 रनों की बदौलत पहली पारी में 353 रन बनाए थे।

Six wickets in James Anderson's first spell in four months.



He's pretty good, isn't he? pic.twitter.com/ok4Q0X8KCu