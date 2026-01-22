रायपुर : छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026 बस आने ही वाली है जिससे गोल्फ समुदाय और फैंस में उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। यह उत्साह मजबूत खिलाड़ियों की भागीदारी, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और नए पीजीटीआई सीजन के पहले बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले रायपुर के गौरव से बढ़ा है।

इस गति को और बढ़ा रहा है चल रहा PGTI क्वालिफाइंग स्कूल 2026, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ़ इंडिया (पीजीटीआई) का सालाना क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। यह गोल्फ खिलाड़यिों को आने वाले PGTI सीजन के लिए उनका खेलने का स्टेटस ('टूर कार्ड') देता है और इसके नतीजे पूरे साल के टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी की योग्यता तय करते हैं। क्वालिफाइंग स्कूल नए टूर कार्ड होल्डर्स के सेट को तय करेगा, जो 2026 सीजन के लिए खेलने का अधिकार हासिल करेंगे। इनमें से कई खिलाड़यिों के रायपुर सीजन-ओपनर में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिससे मैदान में नई ऊर्जा और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा आएगी।

PGTI क्वालिफाइंग स्कूल हर सीजन में भारतीय प्रोफेशनल गोल्फ के प्रतिस्पर्धी माहौल को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाता है। यह महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल्स, वापसी करने वाले गोल्फ खिलाड़यिों और अंतररष्ट्रीय प्रतिभागियों को अपना खेलने का स्टेटस हासिल करने का मौका देता है, और पूरे साल पीजीटीआई इवेंट्स में एंट्री के लिए प्राथमिकता सूची तय करता है। जैसे-जैसे आने वाले दिनों में फाइनल क्वालिफायर सामने आएंगे, नतीजों से काफी दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें गोल्फ फैंस और स्टेकहोल्डर्स उत्सुकता से देखेंगे कि राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार किसे मिलता है।

रायपुर में छत्तीसगढ़ ओपन अपने विश्व स्तरीय आयोजन और एक ऐसे टूर्नामेंट के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण तेज़ी से एक प्रमुख इवेंट बन गया है, जो बेहतरीन गोल्फ दिखाता है और साथ ही लोगों की मजबूत भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। अब जब टूर्नामेंट करीब है, तो सभी की नजरें रायपुर पर हैं, क्योंकि शहर भारत के प्रमुख प्रोफेशनल्स के साथ-साथ क्यू-स्कूल के जरिए सुर्खियों में आने वाले नए क्वालिफाइड दावेदारों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में एक जबरदस्त माहौल बनने वाला है।