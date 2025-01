खेल डैस्क : सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 5वें और अंतिम टेस्ट के शुरूआती दिन में काफी ड्रामा देखने को मिला। पहले तो विराट कोहली गोल्डन डक का शिकार होने से बच गए, फिर ऋषभ पंत को दो बार चोट लग गई। आखिर में भारतीम टीम गेंदबाज करने के लिए उतरे तो बुमराह और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज कोन्स्टास में तू तू मैं मैं हो गई। यह घटना तब हुई जब ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने बुमराह की डिलीवरी खेलने के लिए देरी की। ख्वाजा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर कोन्स्टास ने हस्तक्षेप करते हुए मुड़कर बुमराह को रुकने का इशारा कर दिया। बुमराह तब तक अपना रन-अप शुरू कर चुके थे।

अचानक फोक्स टूटने पर बुमराह गुस्से में दिखे। दोनों खिलाड़ी टकराव भरे अंदाज में एक-दूसरे के पास आए तो बुमराह को कोनस्टास से पूछते हुए सुना गया कि समस्या क्या है? मैदानी अंपायर ने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत कदम उठाया और दोनों को अलग किया। इस दौरान कोन्स्टास भी लगातार बड़बड़ाते हुए दिखे। दोनों के बीच हुई भिड़ंत के कारण मैदान पर बैठे दर्शक भी उत्साहित हो गए। बुमराह ने अगली ही गेंद पर कमाल भी कर दिखाया। उन्होंने ख्वाजा को फुल-लेंथ गेंद फेंकी जो बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में बड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई। विकेट का जश्न मनाने के बजाय बुमराह ने कोन्स्टास की ओर रुख किया और उन्हें देखने लगे। वीडियो-

