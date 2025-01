खेल डैस्क : बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट भी कहा जाता है, 26 दिसंबर को शुरू होगा। दोनों टीमें फिलहल टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी पर चल रही है। ऐसे में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह टेस्ट जीतना बेहद जरूरी है। फिलहाल चैंपियनशिप फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली दावेदारी है। दूसरी दावेदारी के लिए फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिाय में टक्कर है। भारत के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह बड़ी कुंजी हो सकते हैं। बुमराह का बॉक्सिंग डे टेस्ट में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। आंकड़े देखें तो वह अब तक चार बॉक्सिंग डे टेस्ट में 24 विकेट निकाल चुके हैं, जोकि तेज गेंदबाज के लिए काफी अच्छे आंकड़े हैं। देखें डिटेल-



बॉक्सिंग डे टेस्ट में बुमराह

6/33 और 3/53 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न (2018)

4/56 और 2/54 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न (2020)

2/16 और 3/50 बनाम द. अफ्रीका, सेंचुरियन (2021)

4/69 बनाम साऊथ अफ्रीका, सेंचुरियन (2023)

24 विकेट, 13.79 की औसत के साथ

