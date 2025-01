स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। इससे पहले बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बुमराह को घर पर आराम करने की सलाह दी गई है जिससे चैंपियंस ट्रॉफी में उनके भाग लेने पर संदेह पैदा हो गया है, जो 19 फरवरी से शुरू होगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बुमराह को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करना होगा, लेकिन तारीख की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अब तेज गेंदबाज ने इस मामले पर खुलकर बात की है और इसे फर्जी खबर करार दिया है। बुमराह ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुझे पता है कि फर्जी खबरें फैलाना आसान है, लेकिन इस खबर ने मुझे हंसाया। स्रोत अविश्वसनीय हैं।' बुमराह को पिछले हफ्ते सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के निर्णायक पांचवें टेस्ट के दौरान चोट लग गई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं की और भारत मैच के साथ ही सीरीज (1-3) भी हार गया।

I know fake news is easy to spread but this made me laugh 😂. Sources unreliable 😂 https://t.co/nEizLdES2h