चेन्नई : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, खासकर उनकी ओपनिंग जोड़ी के प्रदर्शन ने फैंस को निराश किया है। छह मैचों में चेन्नई की सलामी जोड़ी ने कुल 110 रन बनाए हैं, जो औसतन 18.33 रन प्रति पारी और 7.25 के रन रेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे कम है। धोनी जोकि रुतुराज गायकवाड़ के जख्मी होने के बाद दोबारा कमान संभाल चुके हैं, के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द हो सकती है। 2023 सीजन में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीता था तो उनकी ओपनिंग जोड़ी खतरनाक रही थी। रुतुराज गायकवाड़ के साथ डेवोन कॉनवे ने सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन इस बार दोनों ही लगभग फ्लॉप चल रहे हैं। जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है।

आईपीएल 2025 में चेन्नई की ओपनिंग साझेदारियां

बनाम मुंबई इंडियंस : 11 रन (10 गेंदें)

बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : 8 रन (8 गेंदें)

बनाम राजस्थान रॉयल्स : 0 रन (4 गेंदें)

बनाम दिल्ली कैपिटल्स : 14 रन (11 गेंदें)

बनाम पंजाब किंग्स : 61 रन (40 गेंदें)

बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स : 16 रन (19 गेंदें)

