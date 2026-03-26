स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के आगाज से पहले Royal Challengers Bengaluru के अनुभवी तेज गेंदबाज Bhuvneshwar Kumar इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में उन्हें सिर्फ 2 विकेट की जरूरत है। ऐसा करते ही वह IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे।

शानदार करियर आंकड़े

भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 190 IPL मैचों में 198 विकेट लिए हैं, उनका औसत 27.33 रहा है। इस दौरान उन्होंने 2 बार 5 विकेट और 2 बार 4 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में वह Yuzvendra Chahal के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

अन्य गेंदबाजों से आगे

तेज गेंदबाजों की बात करें तो Jasprit Bumrah इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम 183 विकेट हैं। वह Dwayne Bravo के बराबर हैं, जिन्होंने 161 मैचों में इतने विकेट हासिल किए थे।

RCB ने किया बड़ा निवेश

RCB ने भुवनेश्वर कुमार को 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस दौरान Lucknow Super Giants और Mumbai Indians के साथ कड़ी बोली लगी थी। पिछले सीजन में उन्होंने 14 पारियों में 17 विकेट लेकर टीम के प्रमुख गेंदबाजों में अपनी जगह बनाई थी।

पावरप्ले में घातक प्रदर्शन

भुवनेश्वर कुमार का पावरप्ले में रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने IPL में अपने 79 विकेट पावरप्ले में लिए हैं, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 6.46 रही है। वहीं Trent Boult इस मामले में उनके सबसे करीब हैं।

SRH के खिलाफ पिछला प्रदर्शन

आखिरी बार जब भुवनेश्वर ने अपनी पूर्व टीम Sunrisers Hyderabad के खिलाफ खेला था, तब उन्होंने 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट लिया था। उस मैच में Travis Head उनका एकमात्र शिकार बने थे।