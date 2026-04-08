स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी Ayush Shetty ने चीन के निंगबो में चल रही एशियाई चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर करते हुए शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने दुनिया के सातवें नंबर के खिलाड़ी Lin Shi Feng को सीधे गेम में हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। यह जीत भारतीय बैडमिंटन के लिए बेहद खास मानी जा रही है।

सीधे गेम में शानदार जीत

विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पर मौजूद आयुष शेट्टी ने 51 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 21-16 से जीत हासिल की। उन्होंने पूरे मैच में शानदार नियंत्रण और आत्मविश्वास दिखाया, जिससे टॉप रैंकिंग वाले खिलाड़ी को वापसी का मौका नहीं मिला।

पहले गेम में शानदार वापसी

मैच की शुरुआत में लिन शी फेंग ने 4-1 की बढ़त बना ली थी। लेकिन आयुष ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्कोर 7-7 से बराबर कर लिया। इसके बाद उन्होंने लगातार अंक जुटाए और धीरे-धीरे मैच पर पकड़ मजबूत करते हुए पहला गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में पलटा मुकाबला

दूसरे गेम में भी चीनी खिलाड़ी ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 12-9 की बढ़त बना ली थी। लेकिन आयुष ने यहां से जबरदस्त वापसी की और लगातार 6 अंक जीतकर स्कोर 18-13 कर दिया। अंत में उन्होंने संयम बनाए रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया।

खिताब के दावेदार को किया बाहर

लिन शी फेंग इस टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन आयुष ने उन्हें हराकर बड़ा उलटफेर किया। यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जा रही है और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

भारतीय बैडमिंटन के लिए अहम उपलब्धि

भारत के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 1965 के बाद से कोई भी भारतीय खिलाड़ी पुरुष एकल में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाया है। आखिरी बार दिनेश खन्ना ने यह खिताब जीता था, जिसके बाद से भारत इस श्रेणी में खिताब का इंतजार कर रहा है।

डबल्स में भी भारत की स्थिति

पुरुष युगल में भारत को झटका लगा है क्योंकि स्टार जोड़ी Satwiksairaj Rankireddy और Chirag Shetty इस बार चोट के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस जोड़ी ने 2023 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।

आगे की चुनौती

आयुष शेट्टी अब दूसरे दौर में और मजबूत खिलाड़ियों का सामना करेंगे। अगर वह इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो वह इस टूर्नामेंट में भारत के लिए बड़ा इतिहास रच सकते हैं।

