मेलबर्न: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष सिंगल्स फाइनल अब टेनिस के दो दिग्गज खिलाड़ियों कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच के बीच खेला जाएगा। दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई है। यह मुकाबला टेनिस प्रशंसकों के लिए हाई-वोल्टेज टक्कर साबित होने वाला है।

अल्काराज ने मैराथन मुकाबले में ज़्वेरेव को हराया

स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को रोमांचक मुकाबले में 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 से हराया। यह मुकाबला पांच घंटे 27 मिनट तक चला और ऑस्ट्रेलियन ओपन इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल बन गया।

मैच के दौरान अल्काराज को तीसरे सेट में दाहिने पैर में चोट लग गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। निर्णायक सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद अल्काराज ने शानदार वापसी करते हुए लगातार चार गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। जीत के बाद अल्काराज ने कहा कि मुश्किल हालात में खुद पर भरोसा बनाए रखना ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा।

जोकोविच ने सिनर को हराकर रचा इतिहास के करीब कदम

दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दूसरी वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर को 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और मेलबर्न में 11वें खिताब से सिर्फ एक कदम दूर पहुंच गए हैं।

38 वर्षीय जोकोविच ने मैच में शानदार वापसी करते हुए पहला सेट हारने और फिर दो सेट में पीछे रहने के बावजूद जीत हासिल की। उन्होंने सिनर के खिलाफ लगातार पांच हार का सिलसिला भी खत्म कर दिया।

फाइनल में रिकॉर्ड और इतिहास दांव पर

जोकोविच ने 2023 यूएस ओपन के बाद से कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता है, जबकि अल्काराज और सिनर ने पिछले आठ मेजर खिताब आपस में बांटे हैं। ऐसे में जोकोविच के पास वापसी कर इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा।

वहीं अल्काराज अगर फाइनल जीतते हैं तो वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे और यह रिकॉर्ड अपने देश के राफेल नडाल से छीन सकते हैं।

हेड-टू-हेड में जोकोविच को बढ़त

दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में जोकोविच 5-4 से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। पिछले साल मेलबर्न में भी जोकोविच ने क्वार्टरफाइनल में अल्काराज को हराया था। ऐसे में फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।