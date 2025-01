दुबई : पिछले साल भारत की टी20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को शनिवार को ‘आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024' चुना गया। 25 वर्षीय अर्शदीप ने 2024 में 18 मैचों में 36 विकेट लिए। इससे पहले उन्हें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या के साथ आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी शामिल किया गया था।

आईसीसी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सर्वश्रेष्ठ लाने में समर्थन और मदद करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। अर्शदीप ने आईसीसी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि आईसीसी पुरुष टी20ई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वास्तव में भगवान का आभारी और आभारी हूं। पर्दे के पीछे काम करने वाले सभी लोगों का आभारी हूं, और इसका श्रेय स्पोर्ट्स स्टाफ और सभी खिलाड़ियों को भी जाता है, जिन्होंने मदद की।

अर्शदीप की टी20 विश्व कप 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारतीय टीम ने 17 साल बाद यह खिताब जीता था। जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप ने भारत के तेज आक्रमण का नेतृत्व किया था और टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी के साथ 17 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने टी20 विश्व कप में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 4/9 के उल्लेखनीय आंकड़े दिए थे।

From rising talent to match-winner, Arshdeep Singh excelled in 2024 to win the ICC Men's T20I Cricketer of the Year award 🌟 pic.twitter.com/iIlckFRBxa