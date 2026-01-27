नोएडा : प्रो रेसलिंग लीग 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पंजाब रॉयल्स ने महाराष्ट्र केसरी को 5-4 से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में निर्णायक 62 किग्रा महिला बाउट में एना गोडिनेज के संयमित और प्रभावशाली प्रदर्शन ने पंजाब को जीत दिलाई।

पहले हाफ में पंजाब का दबदबा

मुकाबले की शुरुआत पंजाब रॉयल्स के लिए शानदार रही। पहले हाफ में टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 की बढ़त बना ली। 53 किग्रा महिला वर्ग में मीनाक्षी ने पंजाब को शानदार शुरुआत दिलाई। मीनाक्षी ने पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता गुजमान लोपेज युसनेयलिस के खिलाफ अनुशासित और नियंत्रित खेल दिखाते हुए 6-0 से क्लीन जीत दर्ज की।

चंद्रमोहन और प्रिया मलिक का दमदार प्रदर्शन

74 किग्रा पुरुष वर्ग में एशियन रेसलिंग चैंपियन चंद्रमोहन ने यश पर पूरी तरह दबदबा बनाया। उन्होंने 18-0 से टेक्निकल सुपीरियोरिटी के जरिए मुकाबला अपने नाम किया। इसके बाद 76 किग्रा महिला वर्ग में पूर्व अंडर-20 और अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियन प्रिया मलिक ने पहले ही पीरियड में फॉल हासिल कर पंजाब को अहम बढ़त दिलाई।

महाराष्ट्र केसरी की जोरदार वापसी

महाराष्ट्र केसरी ने हैवीवेट मुकाबले में कप्तान रॉबर्ट बारन के जरिए वापसी की। उन्होंने पंजाब के कप्तान दिनेश धनखड़ को 10-1 से हराकर मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा। 86 किग्रा पुरुष मुकाबले में संदीप मान ने अमित को 8-7 से हराकर पंजाब की बढ़त 4-1 कर दी।

आखिरी बाउट में एना गोडिनेज बनीं हीरो

57 किग्रा पुरुष वर्ग में अतिश ठोडकर ने चिराग छिकारा को 13-10 से हराकर महाराष्ट्र को वापसी का मौका दिया। इसके बाद 57 किग्रा महिला मुकाबले में मनीषा भंवाला ने रजनीता जांगड़ा को 2-1 से हराकर अंतर और कम कर दिया। निर्णायक 62 किग्रा महिला मुकाबले में एना गोडिनेज ने पूरे मुकाबले पर नियंत्रण बनाए रखा। टेकडाउन, एक्सपोज़र और पुश-आउट के जरिए उन्होंने डुडोवा बिल्याना झिवकोवा को हराकर पंजाब रॉयल्स की जीत पक्की कर दी।

लीग तालिका में पंजाब तीसरे स्थान पर

इस जीत के साथ महाराष्ट्र केसरी ने अपना लीग अभियान चार मैचों में तीन जीत, छह अंक और 23 बाउट जीत के साथ समाप्त किया। वहीं पंजाब रॉयल्स चार मैचों में छह अंक और 18 बाउट जीत के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। मैच में प्रिया मलिक को प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि अतिश ठोडकर को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।