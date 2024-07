स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हाल ही में हुए टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की आलोचना की थी। लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह एक स्थानीय निवासी द्वारा एक-दो नहीं बल्कि ओवर में तीन बार आउट हुए नजर आए। उक्त व्यक्ति का नाम इब्राहिम है और यह वीडियो चित्राल का है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी क्षेत्र में चित्राल नदी के पास स्थित है।

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में अहमद शहजाद को पाकिस्तान के चित्राल शहर में एक गली मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए देखा जा सकता है जिसमें विकेट के रूप में कुर्सी का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में अहमद शहजाद को एक स्थानीय गेंदबाज की चार गेंदों का सामना करते हुए दिखाया गया है, जो उचित क्रिकेट भी नहीं जानता है।

Ahmed Shehzad was bowled out three times in an over by a local resident in Chitral.... 🥵 pic.twitter.com/yJUZlLRJcY