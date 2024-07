नई दिल्ली : टी20 विश्व कप जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम बृहस्पतिवार को विशेष विमान से स्वदेश लौट आई। लगातार बूंदाबादी के बीच हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और रोहित शर्मा, सूर्यकुमार ने एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद विश्व कप जीतने की खुशी में बांगड़ा किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां फैंस खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौसम की परवाह किए बिना विभिन्न नारे लिखे बैनर और राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे। इसी दौरान रोहित शर्मा और उनकी टीम एयरपोर्ट से बाहर आई और बस में सवार होने से पहले ढोल की ताल पर रोहित शर्मा ने बांगड़ा किया। इस दौरान सूर्यकुमार भी अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और बांगड़ा करते हुए नजर आए। सूर्यकमार ने आखिरी औवर में डेविड मिलर का शानदार कैच लपककर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था।

