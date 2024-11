कराची : पाकिस्तान के सफेद गेंद के कप्तान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीतना चाहेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चलते अपने 5 वरिष्ठ खिलाड़ियों को पाकिस्तान सीरीज से दूर रखा था। इस बात का फायदा उठाते हुए रिजवान की टीम ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद कोई वनडे सीरीज जीतने में सफल रही थी। रिजवान ने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम एक इकाई की तरह खेलेगी तो उसके पास टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सफाया करने की पूरी संभावना होगी।



रिजवान ने खिलाड़ियों से कहा कि यह ठीक है कि हमने एकदिवसीय श्रृंखला की जीत का जश्न मनाया है क्योंकि किसी को भी ऑस्ट्रेलिया में हमारी जीत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन साथ ही सभी खिलाड़ियों को यह याद रखना चाहिए कि वे पाकिस्तान के राजदूत हैं और दौरे पर हर समय उचित व्यवहार करेंगे। मंगलवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी वीडियो में रिजवान ने कहा कि मुझे लगता है कि हम सभी को विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या करने में सक्षम है।

Onwards to Brisbane for the first of the three #AUSvPAK T20Is 🧳 pic.twitter.com/DiiTaRdyde