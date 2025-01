खेल डैस्क : चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का रूप देखकर फैंस बेहद खुश हैं। टीम इंडिया ने आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इस ट्रॉफी के साथ ही धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफीज (वनडे, टी20 और चैंपियंस ट्रॉफी) जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए थे। अब उनकी एक प्रोमो के जरिए वापसी हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में तीन हफ्ते से भी कम समय रह गया है, ऐसे में पूर्व भारतीय विजेता कप्तान को देखकर फैंस बेहद खुश नजर आए।



प्रोमो जब खुलता है तो दर्शक पाते हैं कि कैसे धोनी बर्फीली हवाओं के बीच बैठे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करते नजर आते हैं। विज्ञापन में धोनी कहते हैं, 'जब मैं कप्तान था तो कूल रहना आसान था। लेकिन प्रशंसक बनकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखना? नहीं। भले ही हमारी टीम मजबूत है, भले ही हम यहां एक मैच भी हार जाएं, तो हम बाहर हो जाएंगे। तनाव ने तापमान इतना बढ़ा दिया है। हर मैच करो या मरो का है। इस प्रोमो के दौरान दौरान धोनी को रैफरल लेते हुए भी दिखाया जाता है। तभी एक ट्रक आता है और बहुत सारी बर्फ धोनी पर ओढेलकर चला जाता है।



उक्त प्रोमो पर जमकर कमेंट्स भी आए। जहां कई फैंस ने प्रोमो पर कैप्टन कूल लिखा तो कईयों ने धोनी की इस अदा को सराहा। एक फैन ने लिखा- चैंपियंस ट्रॉफी के प्रचार वीडियो में महान एमएस धोनी, जिन्हें थाला के नाम से भी जाना जाता है, अपने ब्रांड और कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं, दूसरे ने लिखा- मैदान पर कैप्टन कूल, फैन बनकर बहा रहे पसीना! यहां तक कि MSD को भी चैंपियंस ट्रॉफी में DRS (धोनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम) की जरूरत है! वहीं, एक अन्य ने लिखा- धोनी को इस रूप में देखकर मजा आ गया।

Captain Cool on the field 😌

Captain Cool as a fan 🥵



With every match do-or-die in the #ChampionsTrophy, even @msdhoni needs a DRS (Dhoni Refrigeration System) to beat the heat! 👊



📺 #ChampionsTrophyOnJioStar STARTS WED, 19 FEB 2025! | #CaptainNotSoCool pic.twitter.com/nv1XXZoHht