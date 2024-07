स्पोर्ट्स डेस्क : अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में चार गेंदों पर शून्य पर आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतकीय पारी खेली। अभिषेक ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया और 46 गेंदों में शतक लगाया। अभिषेक के परिवार ने अपने घर से खुशी के पल का जश्न मनाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनकी बहन कोमल ने सोशल मीडिया पर उनके जश्न की क्लिप साझा की और यह भी कहा कि यह पूरे परिवार के लिए अब तक का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, 'सपना सच हुआ। भारत के लिए अभिषेक शर्मा का पहला शतक। हमारे लिए सबसे गर्व का क्षण।'

