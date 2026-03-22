स्पोर्ट्स डेस्क : Sunrisers Hyderabad की टीम IPL 2026 से पहले काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन टीम की एक बड़ी कमजोरी सामने आई है, जो उनके खिताब जीतने के सपने को तोड़ सकती है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर Aakash Chopra ने सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग यूनिट को टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बताया है।

बल्लेबाजी है SRH की सबसे बड़ी ताकत

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी काफी मजबूत मानी जा रही है। टीम में कई आक्रामक बल्लेबाज हैं जो बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। आकाश चोपड़ा का भी मानना है कि SRH ऐसी टीम है जो 200 से 250 रन तक आसानी से बना सकती है। लेकिन समस्या यह है कि टीम उतने ही रन लुटा भी सकती है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही।

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी से बढ़ी परेशानी

Pat Cummins कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, जिससे टीम की गेंदबाजी और कमजोर हो गई है। इसके अलावा टीम ने अनुभवी तेज गेंदबाज Mohammed Shami को भी टीम से रिलीज कर दिया था, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में टीम की बॉलिंग काफी अनुभवहीन नजर आ रही है, जो IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में बड़ी समस्या बन सकती है।

ईशान मलिंगा की उपलब्धता भी चिंता

ईशान मलिंगा की उपलब्धता भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। उन्हें खेलने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, तभी उन्हें NOC मिलेगा। अगर वह भी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो टीम की गेंदबाजी और कमजोर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में टीम को विदेशी गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है।

स्पिन गेंदबाजी सबसे बड़ी कमजोरी

आकाश चोपड़ा ने कहा कि जब कागज पर SRH की बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं, तो स्पिन गेंदबाजी सबसे कमजोर नजर आती है। टीम में कुछ युवा स्पिनर हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में अनुभवी स्पिनर्स का होना बहुत जरूरी होता है, और यही चीज SRH के पास कम नजर आ रही है।

बॉलिंग कोच वरुण आरोन से उम्मीद

SRH के बॉलिंग कोच वरुण आरोन हैं, और उनसे टीम को काफी उम्मीदें हैं। वह युवा गेंदबाजों के साथ काम कर रहे हैं और टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह गेंदबाजी यूनिट को मजबूत बना सकते हैं। अगर SRH की गेंदबाजी में सुधार होता है, तो टीम IPL 2026 में खिताब की मजबूत दावेदार बन सकती है, लेकिन अगर गेंदबाजी कमजोर रही तो यह टीम के लिए बड़ी समस्या बन सकती है।