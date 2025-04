चेन्नई : चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के नियमित कप्तान रूतुराज गायकवाड़ कोहनी के फ्रेक्चर के कारण आईपीएल से बाहर हो गए। उनकी जगह महेंद्र सिंह धोनी फिर से कप्तान बन गए हैं। सीएसके के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि हम निराश हैं और उसके लिए दुखी हैं। हम उसके खेलने के प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन वह टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मुख्य कोच ने यह भी कहा कि गायकवाड़ 'खेलना जारी रखना' चाहते थे, लेकिन उनकी जगह किसी और को शामिल करना जरूरी था। हालांकि गायकवाड़ पिछले पांच मैच टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं लेकिन शीर्ष क्रम और मध्य क्रम के खराब प्रदर्शन से टीम को निराशा मिली। सीएसके 180 रन से ज्यादा का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है।



सीएसके के पास अब राहुल त्रिपाठी को शीर्ष तीन में वापस लाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं हैं हालांकि वह अब तक अच्छा नहीं कर पाए हैं। सीएसके के अनुभवी खिलाड़ियों में से एक दीपक हुड्डा मध्य क्रम में आ सकते हैं। वहीं टीम ‘पावर हिटिंग' के लिए दिल्ली के नए खिलाड़ी वंश बेदी को भी शामिल कर सकती है। चेन्नई की टीम वैकल्पिक खिलाड़ी के स्थान के लिए मुंबई के युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे को चुन सकती है।

