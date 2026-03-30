स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में 25.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए Cameron Green की चोट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। Cricket Australia ने साफ किया है कि लोअर बैक इंजरी के कारण ग्रीन कुछ समय तक गेंदबाजी नहीं करेंगे। बोर्ड के अनुसार वह करीब 10-12 दिन तक गेंदबाजी से दूर रहेंगे और इस दौरान Kolkata Knight Riders को उनकी सेवाएं बतौर बल्लेबाज ही मिलेंगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया आधिकारिक बयान

Cricket Australia ने अब इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया है। बोर्ड ने बताया कि कैमरून ग्रीन लोअर बैक इंजरी से जूझ रहे हैं और उनकी गेंदबाजी फिलहाल मैनेज की जा रही है। इसी कारण उन्हें कुछ समय तक गेंदबाजी नहीं करने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने यह भी कहा कि इस बारे में केकेआर को पहले ही जानकारी दे दी गई थी।

10-12 दिन बाद कर सकते हैं गेंदबाजी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, Cameron Green फिलहाल अपनी फिटनेस और गेंदबाजी वर्कलोड पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वह करीब 10-12 दिन बाद फिर से गेंदबाजी के लिए फिट हो जाएंगे। तब तक टीम उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के रूप में इस्तेमाल करेगी। इससे टीम कॉम्बिनेशन पर भी असर पड़ सकता है।

केकेआर की बढ़ी मुश्किलें

केकेआर की टीम पहले से ही चोट की समस्या से जूझ रही है। टीम के तेज गेंदबाज Harshit Rana और Matheesha Pathirana चोटिल हैं। इसके अलावा टीम को Mustafizur Rahman को भी रिलीज करना पड़ा। ऐसे में ग्रीन का गेंदबाजी नहीं करना टीम के लिए बड़ा झटका है।

सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे ग्रीन

शुरुआती कुछ मैचों में कैमरून ग्रीन बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे। वह सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में गेंदबाजी नहीं करेंगे। टीम को उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह फिट होकर ऑलराउंडर की भूमिका में लौटेंगे।

MI मैच में ऐसा रहा ग्रीन का प्रदर्शन

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में Cameron Green ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों में 18 रन बनाए। हालांकि वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और गेंदबाजी भी नहीं कर पाए। टीम को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की कमी साफ तौर पर महसूस हुई।