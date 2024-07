नई दिल्ली : पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने आगामी श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया से स्पिनर युजवेंद्र चहल और अभिषेक शर्मा को बाहर किए जाने पर सवाल उठाए हैं। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत को 27 जुलाई से श्रीलंका में तीन टी 20 आई और तीन वनडे मैच खेलने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को दोनों प्रारूपों के लिए टीम की घोषणा की और सूर्यकुमार यादव को नामित किया। रोहित शर्मा के प्रारूप से संन्यास के बाद सूर्यकुमार यादव को नया टी20 कप्तान बनाया गया है। जबकि टीम से अभिषेक शर्मा को बाहर कर दिया गया।

अभिषेक ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ पदार्पण किया था और अपने दूसरे मैच में ही शतक बनाया था। उन्हें किसी भी टीम में जगह नहीं मिली, जबकि टी20 विश्व कप का हिस्सा रहे चहल को भी श्रीलंका दौरे के लिए बाहर कर दिया गया। दूसरी ओर, विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को केवल टी20 टीम में रखा गया। उन्हें वनडे टीम में जगह नहीं मिली। क्योंकि पिछले महीने टी20 विश्व कप में भारत में वापसी करने के बाद ऋषभ पंत को वापस बुला लिया गया है।

Hard to understand why @yuzi_chahal @IamAbhiSharma4 @IamSanjuSamson are not part of the Indian Team for Sri Lanka 🙄