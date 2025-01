खेल डैस्क : पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया में पुरुष टीम की टेस्ट सीरीज हार के बाद बीसीसीआई द्वारा कथित तौर पर लागू किए गए कुछ नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। बीसीसीआई के एक नियम के अनुसार अब प्रत्येक दौरे पर खिलाड़ी के 150 किलोग्राम तक के सामान का भुगतान ही किया जाएगा। चोपड़ा इस फैसले से हैरान थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने वजन की खिलाड़ियों को जरूरत ही क्या है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर इसपर अपना मत रखा है- उन्होंने लिखा-

सभी खिलाड़ियों को टीम बस में यात्रा करनी होगी। यह सबसे मजेदार है। क्या यह हमेशा से ही सामान्य बात नहीं थी??? अगर अब ऐसा नहीं है...तो यह पता लगाना उचित है कि इसे किसने बदला?? और क्यों??

‘All Players Will Have to Travel On The Team Bus’ Finding this one most amusing. Wasn’t that always the norm??? If it isn’t the case anymore…it’s worth finding out who changed that?? And why??

उन्होंने आगे कहा- दूसरी दिलचस्प बात जिसने मेरा ध्यान खींचा, वह है - बीसीसीआई खिलाड़ियों के सामान के लिए 150 किलोग्राम तक का भुगतान करेगा। इससे ज्यादा वजन पर खिलाड़ी को खुद भुगतान करना होगा। क्रिकेट दौरे पर किसी को 150 किलोग्राम से ज्यादा सामान की क्या जरूरत होगी? कोई भी क्रिकेट किट-बैग 40 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। 15 बल्ले 20 किलोग्राम होंगे। 110 किलोग्राम कपड़े? और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यह भी पर्याप्त नहीं है!!! और आप बोर्ड से अतिरिक्त सामान के लिए भुगतान क्यों करवाना चाहेंगे ?

The other interesting thing that caught my eye is 👇

BCCI will pay till 150kgs for a player baggage. Over and above to be paid by the player.

Why would anyone need over 150 kgs of luggage on a cricket tour?? No cricket kit-bag can exceed 40 kgs. 15 bats will be under 20 kgs.…