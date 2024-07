दाम्बुला : तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने कहा कि भारतीय टीम अभी तक महिला एशिया कप में निंरतर क्रिकेट खेल रही है और फाइनल में भी इसी लय को जारी रखते हुए रविवार को ट्राफी उठाना चाहेगी। भारत ने शुक्रवार को यहां सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई जिसमें ‘प्लेयर ऑफ द मैच' रेणुका ने 4 ओवर में एक मेडन से 10 रन देकर 3 विकेट का शानदार स्पैल डाला। रेणुका ने मैच के बाद कहा कि हम अच्छा और निरंतर क्रिकेट खेलना चाहते हैं जैसा हम अभी तक टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। उम्मीद है कि हम एशिया कप जीतने में कामयाब होंगे।

भारत खिताबी भिड़ंत में पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के सामने होगा। उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि हम फाइनल में किसके खिलाफ खेल रहे हैं। हमें सिर्फ अपने मजबूत पक्ष पर ध्यान लगाए रखने की जरूरत है। हमारी योजना एक बार में एक मैच पर ध्यान लगाना है। रेणुका ने तीन विकेट चटाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में 50 विकेट भी पूरे किए जिससे वह बहुत खुश थीं।

