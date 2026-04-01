स्पोर्ट्स डेस्क : पिछले कुछ सालों में यह पढ़ना कोई नई बात नहीं रही है कि 'AI इंसानों की जगह ले लेगा'। ऐसा लगता है कि यह चलन क्रिकेट की दुनिया में भी आ गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आई जिसमें कहा गया था कि मैदान पर मौजूद अंपायरों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा।
क्रिकेट मैच में अहम फैसले लेने के लिए AI से बनी तस्वीरों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) के आने वाले सीजन में मैदान पर अंपायरों की जरूरत खत्म हो जाएगी। CPL के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने लीग के 2026 संस्करण के लिए अंपायरों की जगह AI कैमरों के इस्तेमाल के बारे में पोस्ट किया।
CPL ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स पर कहा, 'क्रिकेट के इतिहास में पहली बार! एक ऐतिहासिक फैसले में CPL के 2026 सीजन में मैदान पर कोई अंपायर नहीं होगा। इसके बजाय मैच के दिनों में ज्यादा तकनीक शामिल करने के कदम के तहत AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाएगा।'
क्या है सच्चाई
यह सुनने में चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यह आसानी से पहचाना जा सकता है कि CPL द्वारा साझा किया गया अपडेट, भले ही उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर हो, पूरी तरह से गलत है। पोस्ट के कैप्शन को और पढ़ने पर, यह साफ तौर पर पता चलता है कि CPL ने पोस्ट के साथ #AprilFoolsDay हैशटैग का इस्तेमाल किया है, जो इस बात का पक्का संकेत है कि यह अप्रैल फूल डे पर किया गया एक मजाक है।
इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब अंपायर क्रिकेट मैच में मैदान पर फैसले लेने के लिए सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। पिछले कुछ सालों में क्रिकेट में अंपायरिंग को काफी हद तक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से मदद मिली है। टेलीविजन रीप्ले, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम और हॉकआई तकनीक उन कई साधनों में से कुछ ही हैं जिन्होंने अंपायरिंग के काम को इंसानों के लिए जितना संभव है, उससे कहीं ज्यादा आसान और सटीक बना दिया है।