नई दिल्ली : श्रेयस अय्यर एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाइनल में तीन बार पहुंचे हैं और हर बार एक अलग टीम के साथ। उन्होंने 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को, 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को और 2025 सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) को फाइनल तक पहुंचाया।

जियोस्टार पर बात करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उन संभावित कारणों को बताया कि क्यों अय्यर को एक कप्तान के तौर पर उतना श्रेय नहीं मिलता और क्या चीज एक लीडर के तौर पर उनके बारे में लोगों की सोच को बदल सकती है। अय्यर ने KKR को उनका तीसरा खिताब दिलाया, लेकिन उन्हें इसके लिए उतना श्रेय नहीं मिला। खिताब जीतने के बावजूद KKR ने अगले ही सीजन में उन्हें टीम से रिलीज कर दिया।

इस बारे में बात करते हुए कि 2024 में KKR की जीत में कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को उतना श्रेय क्यों नहीं मिला, चोपड़ा ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक लीडर के तौर पर उनका योगदान उस चर्चा में थोड़ा कमजोर पड़ गया जिसे अक्सर वे लोग शुरू करते हैं जो टीम का हिस्सा नहीं होते। KKR में श्रेयस अय्यर के साथ दो चीज़ें हुईं। वह एक ऐसे माहौल में थे जहां कोच भी एक बहुत मजबूत और लोकप्रिय हस्ती थे। MS धोनी या रोहित शर्मा, या RCB में विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं था, जहां बाहर से कोई इतना हावी व्यक्ति फैसले लेने वाला न हो।'

चोपड़ा ने कहा, 'यहां आपके पास गौतम गंभीर थे, जो एक बहुत सफल खिलाड़ी और एक बहुत अच्छे मेंटर हैं। दूसरे MS, रोहित और कोहली काफी लंबे समय तक भारत के कप्तान रहे हैं और बहुत सफल भी। उन्हें तो पहले से ही थाली में सजाकर श्रेय मिल जाता है। श्रेयस के मामले में वह भारत के कप्तान नहीं हैं। लेकिन अब उन्हें उनका हक मिल रहा है, क्योंकि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।'

पिछले साल PBKS को फाइनल तक पहुंचाने के बाद अय्यर आने वाले IPL सीजन में पंजाब किंग्स की कप्तानी करेंगे। पिछले सीजन में पहली बार PBKS के लिए खेलते हुए अय्यर ने 50 से ज्यादा की औसत और 175.07 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। चोपड़ा ने इस बारे में भी बात की कि श्रेयस अय्यर को एक कप्तान के तौर पर ज़्यादा पहचान कैसे मिल सकती है।

पूर्व क्रिकेटर ने कह, 'अगर आपको लगता है कि अगर वह एक और ट्रॉफी जीत लेते हैं, तो अचानक सब कुछ बदल जाएगा और हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजाएगा, तो शायद ऐसा न हो। उनकी तारीफ तो बढ़ सकती है लेकिन उनका रुतबा रातों-रात नहीं बदलेगा। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है। अगला टी20 वर्ल्ड कप 2028 में है। मैं यह नहीं कह रहा कि भारत की T20 कप्तानी तुरंत बदल जाएगी, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा होने की गुंजाइश है।'

चोपड़ा ने अंत में कहा, 'अगर वह उस जगह के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं, रन बनाते हैं (जो कि पहली शर्त है), अपनी टीम को प्लेऑफ या फ़ाइनल तक ले जाते हैं, या ट्रॉफी जीतते हैं और किसी तरह आने वाले समय में - चाहे 12 महीनों में हो या अगले वर्ल्ड कप तक - भारत के T20I कप्तान बन जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। वह भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान भी बन सकते हैं, और उस रुतबे की बात ही कुछ और होती है। तब उन्हें किसी से भी तारीफ या समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी।'

IPL 2026 के लिए पंजाब किंग्स की टीम:

अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरज़ई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बरार, लॉकी फ़र्ग्यूसन, मार्को जानसेन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, वैशाख विजयकुमार, ज़ेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कूपर कोनोली, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, बेन ड्वारशुइस।