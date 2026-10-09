नई दिल्ली। सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर, 2026 को खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना। उन्हें 4 जुलाई, 2023 को चेतन शर्मा की जगह इस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान, अगरकर ने तीन ICC टूर्नामेंट — T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीमों का चयन किया और भारत ने ये तीनों टूर्नामेंट जीते। BCCI ने इस खाली पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। इस पद के लिए वेस्ट ज़ोन के उम्मीदवार का चयन किया जाना है और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर, 2026 है। फिलहाल प्रज्ञान ओझा चयन समिति के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। आइए जानें आखिर कौन से वो 3 नाम हैं जो अजीत अगरकर की जगह लेने के दावेदार हैं-

1. पार्थिव पटेल

सीनियर पुरुष चयन पैनल में वेस्ट ज़ोन की खाली जगह के लिए पार्थिव पटेल को सबसे आगे माना जा रहा है। सितंबर 2026 से ही कई रिपोर्टों में उन्हें इस भूमिका के लिए मुख्य दावेदार बताया गया है। पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20I मैच खेले हैं। उन्होंने BCCI की पात्रता शर्तों को आसानी से पूरा किया है, जिसमें कम से कम 7 टेस्ट और 30 फर्स्ट-क्लास मैच, या 10 वनडे और 20 फर्स्ट-क्लास मैच खेलने के साथ-साथ संन्यास लिए हुए कम से कम पांच साल बीतने की शर्त शामिल है। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में 17 साल और 153 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था और उस समय वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र के विकेटकीपर बने थे। हाल ही में, वे स्काउटिंग और कोचिंग की भूमिका में गुजरात टाइटंस IPL फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं।

2. समीर दिघे

क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा के अनुसार, समीर दिघेभारत के पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने 31 साल की उम्र में नेशनल डेब्यू किया था, भी एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। 9 अक्टूबर, 2026 को चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर बताया कि उनके करीबी सूत्रों के अनुसार, इस पद के लिए दिघे का नाम चर्चा में है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे। खेल से रिटायर होने से पहले दिघे ने 6 टेस्ट और 23 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अपने खेलने के करियर के बाद, वे कोचिंग में आ गए और एक सीज़न के लिए मुंबई के हेड कोच नियुक्त किए गए। मुंबई क्रिकेट सिस्टम (जो वेस्ट ज़ोन के अंतर्गत आता है) की उन्हें अच्छी जानकारी है, जिससे वे BCCI के पात्रता नियमों के तहत एक मज़बूत उम्मीदवार बन जाते हैं।

3. रमेश पोवार

भारत के पूर्व ऑफ़-स्पिनर रमेश पोवार के पास एडमिनिस्ट्रेशन और कोचिंग का व्यापक अनुभव है। उन्होंने भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के हेड कोच के तौर पर काम किया है और गुजरात की सीनियर टीम के हेड कोच भी रहे हैं। हाल ही में पोवार को BCCI की जूनियर नेशनल सिलेक्शन कमिटी का प्रमुख बनाया गया है, जहाँ उनकी ज़िम्मेदारियों में देश भर में एज-ग्रुप क्रिकेट के रास्ते (पाथवे) की देखरेख करना शामिल है। भारतीय क्रिकेट के कई स्तरों पर उनके अनुभव से उन्हें एक मज़बूत प्रोफ़ाइल मिलती है, हालाँकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभी उनकी पक्की भूमिका जूनियर पैनल में है, न कि सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी में। उम्मीद है कि 14 अक्टूबर, 2026 की समय-सीमा बीतने के बाद BCCI इस नियुक्ति को अंतिम रूप देगा।