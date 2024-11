खेल डैस्क : पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही टेस्ट के पहले ही दिन मजबूत स्थिति बना ली है। पहले खेलते हुए टीम इंडिया जब 73 रन पर छह विकेट गंवा चुकी थी तो क्रीज पर नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री हुई। उन्होंने 41 रन बनाए और पंत के साथ भारतीय टीम को 150 रन तक पहुंचाने में मदद की। डैब्यू टेस्ट में ऐसा प्रदर्शन कर रेड्डी खूब प्रशंसा हासिल कर रहे हैं। इस 21 साल के खिलाड़ी ने बताया कि शुरुआती टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर उन्हें पदार्पण के बारे में बताया गया था। नीतिश ने कहा कि हमें (उन्हें और तेज गेंदबाज हर्षित राणा को) हमारे पदार्पण के बारे में एक दिन पहले ही पता चला और हम उत्साहित थे। हम शांतचित थे और उसी तरह से दिनचर्या का पालन कर रहे थे जैसा की पिछले सप्ताह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा दबाव नहीं लेना चाहते थे। हमने कल शाम को साइकिल भी चलाई थी, इसलिए यह अच्छा था।



नीतीश उस समय बेहद आश्चर्यचकित रह गए जब स्टार बल्लेबाज और उनके आदर्श विराट कोहली ने सुबह उन्हें ‘टेस्ट कैप (पदार्पण पर दी जाने वाली टोपी)' सौंपी। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा अहसास था (कोहली से कैप पाना)। मैंने हमेशा भारत के लिए खेलने का सपना देखा है और यह एक शानदार पल था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो विराट भाई मेरे आदर्श हैं। इसलिए उनसे पदार्पण कैप लेना मेरे लिए एक खुशी का पल था।

