नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में वीडियो ने दर्शकों को हैरान और उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित कर दिया है। वीडियो में कांबली स्थिर रूप से चलने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, उन्हें सुरक्षित रूप से सड़क से हटाने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ी।

वीडियो में कांबली को अव्यवस्थित अवस्था में दिखाया गया है, उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। जबकि कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि उनकी स्थिति नशे का परिणाम हो सकती है, अन्य लोगों ने बताया कि वह काफी समय से शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उनका बिगड़ता स्वास्थ्य उनके ठीक से चलने में असमर्थता का कारण हो सकता है।

Vinod Kambli urgently needs assistance. I sincerely hope someone from Indian cricket steps forward to help him. It's heartbreaking to see him in this condition.pic.twitter.com/hWkew6Lxsm