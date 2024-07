खेल डैस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आखिरकार राहुल द्रविड़ के बदल के रूप में गौतम गंभीर को चुन लिया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने एक पोस्ट डालकर इसकी घोषणा कर दी है। गंभीर की घोषणा होने के साथ ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच के नाम भी लगभग फाइनल होते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गंभीर ने कोच बनने के लिए बीसीसीआई के आगे कुछ मांगें रखी थीं। इनमें बल्लेबाजी के लिए अभिषेक नायर तो गेंदबाजी के लिए विनय कुमार के नाम आगे रखे गए थे। नायर और गंभीर ने आईपीएल 2024 के दौरान एक साथ काम किया था और उन्हें अपनी टीम को खिताब भी दिलाया था। गंभीर टीम के मेंटर थे जबकि नायर फ्रेंचाइजी में सहायक कोच थे।

It is with immense pleasure that I welcome Mr @GautamGambhir as the new Head Coach of the Indian Cricket Team. Modern-day cricket has evolved rapidly, and Gautam has witnessed this changing landscape up close. Having endured the grind and excelled in various roles throughout his… pic.twitter.com/bvXyP47kqJ

रिपोर्ट के अनुसार- केकेआर के साथ रहने के दौरान गंभीर का पहले से ही नायर के साथ मौखिक समझौता था और उम्मीद है कि गंभीर की टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्ति के बाद नायर भी ऐसा करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जय शाह ने एक्स पर लिखा- यह बेहद खुशी की बात है कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर का स्वागत करता हूं। आधुनिक क्रिकेट तेजी से विकसित हुआ है और गौतम ने इस बदलते परिदृश्य को करीब से देखा है। अपने पूरे करियर में कठिनाइयों को सहने और विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद, मुझे विश्वास है कि गौतम भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। टीम इंडिया के लिए उनका स्पष्ट दृष्टिकोण, उनके विशाल अनुभव के साथ मिलकर उन्हें इस रोमांचक और सबसे अधिक मांग वाली कोचिंग भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाता है। बीसीसीआई इस नई यात्रा की शुरुआत में उनका पूरा समर्थन करता है।

India is my identity and serving my country has been the greatest privilege of my life. I’m honoured to be back, albeit wearing a different hat. But my goal is the same as it has always been, to make every Indian proud. The men in blue shoulder the dreams of 1.4 billion Indians… pic.twitter.com/N5YyyrhXAI